Бывший акционер Avito вложил $15 млн в сервис экспресс-доставки Dostavista

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бывший акционер сервиса Avito, шведский фонд Vostok New Ventures совместно с российскими Flashpoint и Addventure инвестировали $15 млн в международный краудсорсинговый сервис экспресс-доставки Dostavista. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что Vostok New Ventures возглавил раунд серии "B", в ходе которого было привлечено $15 млн инвестиций, в сделке также приняли участие существующие инвесторы компании - Flashpoint и Addventure.

"Сервис Dostavista был основан в 2012 году и уже является прибыльным. Полученное финансирование компания направит на дальнейшее улучшение продукта, новые эксперименты, агрессивный маркетинг и продажи, а также усиление глобальной команды", - отмечается в сообщении.

Dostavista - это международный сервис доставки день-в-день, работающий по принципу краудсорсинга. Он был основан Михаилом Александровским. Оборот компании приближается к $100 млн. Штат сервиса насчитывает около 400 человек, а офисы действуют в 11 странах, включая Бразилию, Индию, Индонезию, Республику Корея, Малайзию, Мексику, Филиппины, Россию, Таиланд, Турцию и Вьетнам. Компания задействует по всему миру более миллиона зарегистрированных курьеров. Среди клиентов Dostavista частные лица и компании из списка Fortune-500.

Vostok New Ventures - шведский инвестиционный фонд, в портфолио которого такие компании, как агрегатор такси Gett, сервис по организации совместных поездок BlaBlaCar, сервис по подбору путешествий OneTwoTrip и другие.