AI и спутниковые снимки используют для проектирования солнечных электростанций в США

ТАСС, 13 августа. Исследователи Массачусетского университета разработали инструмент, позволяющий использовать спутниковые снимки для проектирования и оценки эффективности солнечных электростанций с помощью AI-алгоритмов. Об этом сообщает издание pv magazine.

Для реализации проекта ученые анализировали картографию электросетей, местоположение и характеристики 1600 батарей Tesla и информацию о домах, имеющих аккумуляторы и солнечные панели. Основное назначение полученного решения, получившего название DeepRoof, - сбор GPS координат и информации об объектах с помощью Google Earth, а также расчет потенциальной выработки солнечной энергии.

Технология оценки и моделирования основана на применении алгоритмов машинного обучения - таких как распознавание и классификация объектов на пиксельном уровне, - а также на использовании компьютерного зрения. Алгоритмы учитывают очертания и геометрию крыш зданий, а также специфику географического местоположения для расчета необходимых характеристик, общего числа солнечных панелей и потенциального уровня выработки электроэнергии.

Для оценки уровня точности расчетов выработки энергии результаты, полученные с помощью DeepRoof, сопоставили с оценками отраслевых экспертов. По итогам проверки точность составила 91%.