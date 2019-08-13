Минфин выпустит новые ОФЗ с переменным купонным доходом на 100 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минфин России принял решение об эмиссии нового выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) в объеме 100 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Новый выпуск облигаций получил номер 24020, дата погашения бумаг - июль 2022 года.

Купонный доход по облигациям нового выпуска будет рассчитывается "исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший, как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA", - отметили в Минфине.

Минфин сможет приступить к размещению на аукционах новой серии ОФЗ с 21 августа. Конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.