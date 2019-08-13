Минтранс назвал разгильдяйством опоздание Utair с заявкой на распределение маршрутов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ назвал "банальным разгильдяйством" тот факт, что Utair не успела подать в срок заявку на участие в распределении международных маршрутов. Такую оценку дал официальный представитель Минтранса. Как сообщили ТАСС в Росавиации, заседание не отменяется и пройдет 13 августа.

"Спекуляции авиакомпании Utair на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на Межведомственную комиссию", - сказал официальный представитель Минтранса.

"Заседание в плане", - отметили в Росавиации.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Utair попросила Минтранс отложить назначенное заседание Межведомственной комиссии при Минтрансе, на которой должны согласовать допуски авиакомпаниям на зарубежные маршруты. На заседании, в том числе, должны рассмотреть вопрос передачи допусков "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", которые в 2015 году перешли авиакомпаниям от "Трансаэро" в качестве компенсации за помощь в вывозе пассажиров обанкротившейся авиакомпании. Допуск на эти маршруты последовательно продлевался "Аэрофлоту" и "России" несколько раз, последнее продление действует до 31 октября. Часть допусков, как следует из материалов к заседанию МВК, комиссия решила вынести на голосование (то есть возможно, что эти допуски продлены не будут).

По данным "Коммерсанта", ожидается, что на эти допуски будут претендовать "Аэрофлот" и "Сибирь", Utair не успела подать заявку в установленный срок с 1 по 7 июля.