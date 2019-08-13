Fort Ross Ventures получил долю Льва Хасиса в сервисе Instamart

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Fort Ross Ventures заключила соглашение с акционером компании Instamart Львом Хасисом (первый зампредседателя Сбербанка) о конвертации всех принадлежавших ему акций Instamart в долевое участие в фонде SBT Venture Fund II. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Instamart - сервис быстрой доставки продуктов из магазинов, основанный в 2013 году. "Партнерство со Сбербанком открывает перед Instamart доступ ко всей экосистеме сервисов и создает интересные перспективы для их интеграции с нашей технологической платформой", - цитируются в сообщении слова основателя компании Instamart Петра Федченкова.

Fort Ross Ventures фокусируется на инвестициях в стартапы на ранних стадиях в США, Израиле и РФ. Общий максимальный объем обязательств в фондах под управлением Fort Ross Ventures превышает $300 млн. Инвесторами в фонды под управлением Fort Ross являются как российские, так и зарубежные частные лица, корпорации, в том числе Сбербанк. Fort Ross Ventures активно взаимодействует со Сбербанком как с партнером по вопросам поиска и профессиональной оценки стартапов, а также в связи с выводом их продуктов и услуг на российский рынок.

Ранее Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет. Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Соответствующее обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года. Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях.