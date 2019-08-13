Почти 200 млн рублей направят "Россети" на ремонт оборудования в КБР в 2019 году

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" направит на ремонт электросетевого оборудования в Кабардино-Балкарии (КБР) 200 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

"Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики в зоне ответственности электросетевой компании "Россети Северный Кавказ" до конца года запланированы ремонтные работы на сумму почти 200 млн рублей. Специалисты филиала "Каббалкэнерго" в настоящее время уже выполнили более 60% объема работ по подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего сезона", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что с начала года на 5% перевыполнен план по ремонту высоковольтных линий, заменено более 3,8 тыс. изоляторов, более 250 км провода и более 1 тыс. дефектных опор, от поросли расчищено 30 га просек в охранных зонах линий электропередачи, что поможет избежать риска падения деревьев на линии электропередачи. Кроме того, специалисты проводят комплексную диагностику оборудования.