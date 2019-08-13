СМИ: Трамп попросил Японию о масштабных закупках сельскохозяйственной продукции

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попросил Японию произвести масштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции. Об этом во вторник сообщило японское агентство Kyodo.

По его информации, американский лидер напрямую попросил об этом премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Агентство не уточняет, когда именно соответствующая просьба была озвучена американским президентом. Информации о том, как глава японского правительства отреагировал на просьбу Трампа, также не приводится.

США и Япония с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.