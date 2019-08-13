Инвестор на Ставрополье намерен вложить в проекты мелиорации более 20 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Компания "СтавропольАгроСоюз" планирует инвестировать в развитие мелиорации в регионе более 20 млрд рублей в течение четырех лет, сообщили во вторник в пресс-службе Минсельхоза Ставропольского края.

"В ближайшие четыре года планируем вложить в развитие мелиорации более 20 млрд рублей из различных источников. Ожидаем, что до 2025 года это даст нам до 5 тыс. новых рабочих мест в агропромышленном комплексе и 100 тыс. га орошаемых земель", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Владимира Ситникова.

В нем отмечается, что до 2024 года компанией запланирован ввод в эксплуатацию свыше 10 тыс. га орошаемых площадей на общую сумму 2 млрд рублей для производства сельскохозяйственной продукции. "В текущем году агрохолдинг уже вводит 816 га орошаемых земель стоимостью 146 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общая площадь земель ООО "СтавропольАгроСоюз" в пяти районах края составляет более 100 тыс. га. В министерстве отмечают, что агрохолдинг является одним из крупнейших в крае. Компания выращивает более 10 видов сельхозкультур.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.