{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дороги Крыма будет проектировать и ремонтировать единый господрядчик

По мнению главы республики, использование единого господрядчика позволит избавиться от недобросовестных компаний в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Единый государственный подрядчик будет проектировать дороги и выполнять дорожные работы в Крыму в соответствии с госзаданием. Пятилетний летний контракт с таким подрядчиком планируется заключить с 1 января 2020 года, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

"Госзадание будет доводиться в конце декабря. И никаких торгов по дорогам больше не будет. Будет выходить подрядчик: он сам проектирует и выполняет работы", - сказал Аксенов на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района. Он добавил, что использование единого господрядчика позволит избавиться от недобросовестных компаний в Крыму.

Седьмого августа глава Крыма сообщил, что власти республики определились с единым подрядчиком по ремонту дорог, им станет московская компания "Центродорстрой". По словам Аксенова, контракт с ней планируется заключить до 2024 года.

Аксенов отметил, что этот вопрос обсуждался 12 августа на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Принципиальное решение главы государства в поддержку такого процесса по Республике Крым принято", - добавил он.

По данным Минтранса Крыма, протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в республике составляет 6129 км. При этом нормативным требованиям не соответствуют около 4800 км дорог.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Экономический обвал по политическим причинам. Почему упал рынок в Аргентине
Результаты праймериз в стране стали неожиданными для инвесторов, а их реакция — тяжелой для аргентинской экономики
Читать полностью