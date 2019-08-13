Обсуждение идеи профсоюзов о сокращении рабочей недели может начаться в сентябре

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" поддерживают инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о введении четырехдневной рабочей недели и готовы включиться в разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать в сентябре. Об этом во вторник журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

"Депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, - сказал Исаев. - Дискуссия может стартовать уже в сентябре".

При этом парламентарий отметил необходимость сохранения зарплаты при переходе к четырехдневной рабочей неделе. "Сохранить зарплату - это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета", - сказал Исаев, добавив, что считает подобный сценарий "вполне осуществимым".

По словам депутата, сокращение рабочей должно проходить постепенно. "Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений", - заключил Исаев.

ФНПР в понедельник распространила заявление, в котором предложила рассмотреть на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений идею о введении четырехдневной рабочей неделе без ущерба в оплате труда.