В Грузии до конца года начнется строительство дороги, ведущей к границе с Россией

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Грузии через несколько дней подпишут соглашение о строительстве 23-километровой объездной дороги Квешети - Коби (край Мцхета - Мтианети), ведущей к границе с Россией, которое начнется до конца текущего года. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на презентации итогов шестимесячной работы департамента автомобильных дорог Минрегионразвития.

"Через несколько дней будет подписан документ и до конца года начнется осуществление проекта исторической важности - скоростной магистрали Коби - Гудаури (Квешети - Коби - прим. ТАСС). Это будет одним из сложных инженерных сооружений в Европе с одним из самых длинных тоннелей. Конечно же, проекту нужны инвестиции, и они уже привлечены и [соответствующие соглашения] подписаны", - сказал Бахтадзе.

Проект строительства новой дороги подразумевает укладку двухполосного асфальтобетонного покрытия, строительство шести мостов и пяти тоннелей, длина одного из которых будет достигать девяти километров. На новой дороге также запланировано строительство 500-метрового арочного моста. Длина самой арки моста составит 300 метров.

Новая дорога позволит сократить путь с 1 часа до 20 минут, и она будет на 12 километров короче существующей сейчас. Сегодня по старой дороге передвигаются околов 3,5 тыс. автомобилей в год. Она узкая, с маленькими тоннелями, что часто становится причиной ДТП. Строительство объездной дороги позволит увеличить пропускную способность, что, по задумке властей, положительно скажется на размере товарооборота Грузии не только с Россией, но и с Арменией.

Общая стоимость проекта - $558,6 млн. Азиатский банк развития (АБР) 1 августа утвердил выделение кредита в размере $415 млн на строительство дороги. Помимо АБР в проекте будут участвовать Европейский банк реконструкции и развития, который выделит $60 млн, и правительство Грузии, которое готово инвестировать $83,6 млн.,