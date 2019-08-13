Экспортный потенциал продукции Подмосковья представят в Италии и Словении в сентябре

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут принять участие в презентации экспортного потенциала своей продукции в Италии и Словении. Бизнес-поездка пройдет с 24 по 28 сентября, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в деловой поездке в Италию и Словению в целях реализации презентации экспортного потенциала производителей региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время поездки будут организованы деловые встречи с представителями итальянского и словенского бизнес-сообщества и органами власти.

"Московская область активно наращивает объемы экспорта - по итогам прошлого года регион экспортировал товаров более чем на $7 млрд. К 2024 году мы планируем увеличить этот показатель до $13 млрд. В 2019 году на мероприятия по программе поддержки малого и среднего предпринимательства и продвижения их товаров выделено 72 млн рублей. Эти средства позволят подмосковным предприятиям реализовать имеющийся экспортный потенциал", - привели в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.