Премьер Грузии заявил, что сфера туризма страны нуждается в помощи

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Грузии должны помочь сфере туризма, которая пострадала из-за ввода временного запрета на прямое авиасообщение с РФ, и разговоры о том, что туризму республики не был нанесен ущерб, являются дезинформацией. Об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе журналистам.

"Мы обязаны поддержать и помочь сектору туризма. Мы разработали две программы, в рамках которых и с помощью других мероприятий, думаю, вернем ту растущую динамику, которая у нас была в секторе туризма. Я не знаю, как назвать разговоры о том, что оказывается сектор туризма не пострадал из-за этих ограничений [ввода временного запрета на полеты из РФ]. Это не теория конспирации и не ложь. Что может быть большей дезинформацией, чем эта, не знаю", - сказал Бахтадзе.

Ранее глава правительства заявил, что кабинет министров в связи с сокращением числа туристов из РФ принял решение оказывать финансовую помощь владельцам тех гостиниц, у которых в этом году было запланировано расширение своей собственности, а также помочь предпринимателям, планирующим строительство новых отелей. В понедельник Бахтадзе сообщил, что сфера туризма из-за сокращения числа россиян в Грузии понесла убытки на сумму около $60 млн.