Аксенов: цены на проезд в Симферополе снизят, если перевозчики не обеспечат качество

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Крыма понизят тарифы на проезд в общественном транспорте Симферопольского городского округа, если перевозчики до 1 сентября не обеспечат качество своих услуг. Об этом глава республики Сергей Аксенов сказал на выездном совещании по проблемным вопросам округа.

Ранее сообщалось, что в 2019 году проезд в Симферополе подорожал с 13 до 17 рублей по договоренности властей Крыма с перевозчиками, обещавшими улучшить качество обслуживания пассажиров.

"Мы подняли, потому что настояла ассоциация автомобильных перевозчиков, стоимость перевозок. Они обосновывали тем, что нерентабельно. Гарантировали, что с перевозчиками будет проведена работа и у нас не будет нарушений. Давайте вернемся назад? Если до 1 сентября ситуация не выровняется, вернемся назад к снижению тарифа", - сказал Аксенов после обращений местных жителей, которые жаловались на несоблюдение графика работы маршрутного транспорта, отказы перевозчиков выхода на маршрут якобы из-за его нерентабельности.

Аксенов также добавил, что крымские власти планируют вытеснять недобросовестных перевозчиков муниципальным транспортом. "Поверьте, я найду вариант. Попросим в других субъектах транспорт", - добавил глава Крыма.

Ранее в ноябре 2018 года Аксенов сообщал о планах властей приобрести 100 автобусов марки "ЛиАЗ" для государственного перевозчика в Симферополе, чтобы сделать систему общественного транспорта более комфортной для пассажиров. Глава Крыма отмечал, что для закупки 100 автобусов требуется порядка 1 млрд рублей. Муниципальное предприятие 10 декабря запустила на городские маршруты в Симферополе 44 новых автобуса марки "ЛиАЗ", купленные в лизинг. Очередное поступление автобусов ожидается в сентябре 2019 года. Всего предприятие располагает 148 пассажирскими автобусами.