Фармхолдинг "Нацимбио" начал поставки 34,5 млн доз вакцин против гриппа в регионы России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) приступил к отгрузке 34,5 млн доз вакцин против гриппа в регионы РФ. На первом этапе, который завершится к началу сентября, планируется поставить на 11% больше доз по сравнению с 2018 годом, сообщила пресс-служба Ростеха.

Второй этап поставок стартует в начале октября и завершится через месяц. "Потребности медучреждений будут закрыты в полном объеме и в срок, несмотря на то, что в этом году ВОЗ выпустила прогноз для производителей по рекомендуемым штаммам вируса гриппа для включения в состав вакцин на месяц позже обычного", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, первая партия препаратов - 4,6 млн доз - в ближайшие дни поступит в регионы Дальнего Востока, в Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральный округа. "В 2018 году мы отгрузили медучреждениям свыше 62 млн доз вакцин. По данным Роспотребнадзора, вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ - на 5% по сравнению с 2017 годом", - приводит его слова пресс-служба.

Компания "Нацимбио" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. В частности, в "Нацимбио" разрабатывают и производят вакцины Национального календаря профилактических прививок, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги. "Нацимбио" объединяет НПО "Микроген", "Синтез" и "Форт".