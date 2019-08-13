Курские власти увеличат инвестиции в строительство дорог в селах до 618,7 млн рублей

КУРСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Курской области в 2019 году увеличат затраты на ремонт и строительство дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в муниципальных образованиях с 500 до 618,7 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"К социально значимым объектам сельских населенных пунктов планируется построить более 38 км автомобильных дорог с твердым покрытием. Всего будет введено 14 автомобильных дорог в 11 муниципальных образованиях региона. На эти цели в 2019 году направляются 618,7 млн рублей", - говорится в сообщении. Ранее на ремонтные и строительные дорожные работы в селах области в текущем году планировалось направить 500 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, к августу 2019 года размер дорожного фонда региона увеличился до 7,9 млрд рублей, что на 46% больше в сравнении с 2018 годом. Размер субсидий из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог в Курской области также увеличился в 4,3 раза и составил почти 2 млрд рублей. В этом году планируется завершить ремонт 32 улиц Курска и восьми участков региональных дорог протяженностью 34 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.