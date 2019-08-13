Госдума планирует осенью обсудить запрет на рекламу микрозаймов в ТЦ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Госдума в осеннюю сессию планирует рассмотреть предложение властей Кемеровской области о запрете рекламы и выдачи микрокредитов в местах массового скопления людей, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее власти Кемеровской области направили в Госдуму предложение о запрете выдачи и рекламы микрокредитов в местах массового скопления людей - в торговых центрах, автобусах и на остановках общественного транспорта. Замгубернатора региона Константин Венгер отметил тенденцию к необоснованной закредитованности населения и росту объемов потребительского кредитования граждан. По его словам, на каждого кузбассовца приходится почти 98 тыс. рублей кредитов, а также растет число людей, которые обслуживают сразу несколько кредитов.

Аксаков обратил внимание на проблему назойливой рекламы микрозаймов. "Наблюдаем назойливую рекламу, назойливые предложения, которые зачастую людей толкают на необдуманный шаг получения этих займов и потом возникновения у них проблем с возвратом этих займов. Рациональное зерно в этом обращении есть, его надо внимательно рассмотреть и после анализа принимать решения", - сказал депутат.

"Мы рассмотрим это [предложение]. Вполне возможно, что каким-то образом подкорректируем законодательство. Проанализировав ситуацию, мы запросим информацию у ЦБ, может быть, у Роспотребнадзора", - отметил Аксаков.

Он добавил, что рассмотреть эту инициативу планируется в осеннюю сессию Госдумы.