Россия и Белоруссия могут интегрировать системы идентификации

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белорусскую и российскую системы идентификации планируется интегрировать. Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина.

"В наших планах - интеграция с другими системами идентификации. У нас есть межбанковская система идентификации (МСИ) и биометрическая система, в России - Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС), поэтому есть возможность интегрироваться, чтобы обмениваться клиентами", - сказала Штевнина, слова которой приводит агентство БелТА.

Она пояснила, что белорусы и россияне смогут обслуживаться в банках двух стран. "Это перспективное направление, которое позволит расширить клиентскую базу, так как необязательно физическое присутствие человека, можно взаимодействовать дистанционно. Сроки пока назвать не могу, потому что сначала должны договориться центральные банки, а уже затем будет техническая реализация", - сказала Штевнина.

В Белоруссии три года назад заработала МСИ, которая позволяет клиентам банков после идентификации в личном присутствии в одном из банков получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других банках республики в удобное время. В апреле текущего года президентским указом были существенно расширены функциональные возможности системы идентификации. Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, с 21 октября этого года получат и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании. Будет предусмотрена возможность получения доступа к МСИ госорганами, возможность при проведении идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные, совершать сделки при проведении банковских и финансовых операций с помощью смарт-контракта.

АИС ЕРИП (автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства), или система "Расчет", создана Национальным банком Республики Беларусь для упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц, является важной частью информационно-платежной инфраструктуры Белоруссии, которая предоставляет участникам финансового рынка единую высокотехнологичную интегрированную платформу для эффективного обеспечения платежей.