В ЕАЭС установили срок для назначения национальных операторов маркировки обуви

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии установил срок по готовности стран к взаимодействию по вопросам маркировки обуви на территории ЕАЭС - с января 2020 года. Об этом говорится в решении Евразийской экономической комиссии.

"Взаимодействие между национальными операторами осуществляется посредством интегрированной информационной системы. Готовность к осуществлению взаимодействия в соответствии с настоящим решением должна быть обеспечена к 1 января 2020 года", - сообщается в решениях. При этом отмечается, что государства в целях обеспечения оборота маркированных обувных товаров назначают национальных операторов до 1 марта 2020 года.

До введения с 2021 года единых способов криптографической защиты в государствах используются цифровые способы защиты средств идентификации, установленные национальным законодательством.

Ранее правительство России определило поэтапные сроки внедрения цифровой маркировки в обувной отрасли. В соответствии с документом, внедрение маркировки обуви будет происходить в несколько этапов.

Так, с 1 июля началась регистрация участников обувного рынка в системе мониторинга товаров "Честный знак", с 1 октября 2019 года станет возможна добровольная маркировка обуви. Далее с 1 марта 2020 года участники рынка вносят в систему сведения о маркировке обувных товаров, их обороте и выводе из оборота.