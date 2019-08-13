Болтон: США и Великобритания на пути к беспрецедентному партнерству после Brexit

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Находящийся с визитом в Великобритании помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и Лондон на пути к "беспрецедентному партнерству" после Brexit.

"У меня вчера состоялась замечательная встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили проблемы торговли, безопасности и возможности углубления наших двусторонних отношений после того, как Великобритания покинет ЕС. США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству", - написал помощник президента во вторник в Twitter.

В понедельник канцелярия британского премьера сообщила, что Джонсон обсудил с Болтоном двусторонние "торговые отношения, вопросы Brexit и безопасности".

В понедельник Болтон сообщил, что встретился с советником Джонсона по национальной безопасности Марком Седвиллом и главным советником британского премьера по стратегическим вопросам Эдвардом Листером. В тот же день Болтон заявил, что США подержат сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, если британское правительство на него решится.