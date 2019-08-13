Крупнейший форум в сфере исламского бизнеса впервые пройдет в Самаре

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Крупнейший международный форум в сфере исламского бизнеса World Halal Day впервые пройдет в России. Он состоится в Самаре в начале октября, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

"C 3 по 5 октября 2019 года в Самаре состоятся Volga Investment Summit & World Halal Day, которые объединят более 500 участников из 20 стран мира", - говорится в сообщении.

Саммит пройдет во время форума Volga Investment Summit, представляющего собой площадку для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов. Ожидается участие представителей стран Персидского Залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран Евросоюза.

Ключевыми темами деловой программы станут экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и халяль-индустрия. На площади Куйбышева состоится международная выставка компаний-поставщиков товаров и услуг, соответствующих стандарту халяль.

Запланированы выступления 30 спикеров, в числе которых президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

World Halal Day - крупнейший форум в сфере исламского бизнеса, который уже шестой год проводится в разных странах мира. Ранее форум проводился в Сеуле, Великобритании, Индии, Южной Корее. Volga Investment Summit - форум для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов.