Ассоциацию производителей минеральной воды предложили создать на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Недропользователи и производители минеральной воды выступили с предложением о создании профильной ассоциации на Ставрополье. Инициатива была озвучена на совещании в краевом правительстве, сообщила во вторник пресс-служба компании "Кавминкурортресурсы" (КМКР).

"Мы детально рассмотрим предложения производителей и возможность создания Ассоциации производителей минеральной воды Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства края Николая Афанасова.

Создание ассоциации, по мнению производителей, поможет усилить работу по борьбе с контрафактом и разработать комплекс необходимых мер. По данным производителей, с 2017 года в судах и антимонопольной службе было рассмотрено более 20 дел о производстве поддельной продукции. Контрафактом признали продукцию десяти заводов, которые выпускали воду под видом "Ессентуков", не имея доступа к соответствующим месторождениям.

"Необходимо обратить внимание на все воды, которые являются визитной карточкой городов-курортов КМВ. В рамках работы ассоциации мы можем выработать собственные правила игры для бутиляторов и недропользователей, которые будут согласованы с контролирующими органами. Создание ассоциации позволит нам снизить градус напряжения на рынке бутилированных минеральных вод", - считает руководитель АО "Кавминкурортресурсы" Евгений Левицкий.

КМКР - крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин минеральной воды, более 50 км минералопроводов.