Дагестанские производители планируют в 1,5 раза увеличить экспорт баранины в Иран

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Дагестанские производители в 2019 году планируют увеличить экспорт баранины в Иран с 4 тыс. тонн до 5-6 тыс. тонн, сообщил ТАСС во вторник заместитель министра сельского хозяйства Дагестана Эмин Шайхгасанов.

Ранее сообщалось, что Иран готов рассмотреть увеличение закупок баранины в регионах СКФО. В настоящее время товарооборот республик Северного Кавказа с Ираном составляет $54 млн при общероссийском уровне $1,7 млрд.

"Мы экспортируем баранину в Исламскую Республику Иран, в прошлом году - более 4 тыс. тонн. Если в прошлом году Россия экспортировала 12,5 тыс. тонн мяса баранины, то около 4 тыс. тонн [из них] - это мы. На этот год планы есть, думаю, что около 5-6 тыс. тонн мы отгрузим", - сказал Шайхгасанов. Также он добавли, что в республике зарегистрирован собственный бренд "Дагестанская баранина", который в настоящее время набирает популярность.

По его словам, в настоящее время в республике четыре основных предприятия-экспортера баранины - ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", СПоК "Агросоюз", Махачкалинский мясокомбинат, и КФХ Аджеков.

Как рассказал ТАСС генеральный директор ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" Нурудин Омаров, в прошлом году предприятие отгрузило на экспорт около 400 тонн баранины. "В этом году планируем примерно такой же объем", - сказал Омаров.

При этом, по его словам, в настоящее время на предприятии реализуется проект по увеличению мощностей производства. "Сделали проект нового убойного цеха, нам его утвердили, примерно через полгода сможем увеличить объемы производства. Его мощность -1,8 тыс. голов в сутки. Сейчас мы делаем два-три забоя в неделю, будем делать каждый день, соответственно объемы увеличатся примерно в два-три раза", - рассказал собеседник ТАСС.

Развитие в рамках нацпроекта

По словам Шайхгасанова, согласно целевым показателям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", Дагестан в этом году должен отгрузить на экспорт продукции АПК на $6,1 млн, а к 2024 году увеличить этот объем до $26,6 млн.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.