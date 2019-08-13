Проект портовой ОЭЗ в Астрахани планируют реализовать в несколько этапов до 2024 года

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Портовая особая экономическая зона (ОЭЗ) в Астраханской области может начать работу в 2021-2022 годах. Еще через несколько лет в регионе планируют построить новый современный порт, ориентированный на контейнерные перевозки, сообщил ТАСС и. о. регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Денис Афанасьев.

Об идее создания портовой ОЭЗ 2 августа доложил президенту России Владимиру Путину врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. По его словам, грузопоток будет увеличен до 15 млн тонн в год, уже сформирована рабочая группа, ведется оформление земельного участка. Путин пообещал при необходимости оказать дополнительную поддержку проекту.

"Проект портовой ОЭЗ планируется реализовывать в течение нескольких лет, ориентировочно до 2024 года. Задача на первоначальном этапе - в 2021-2022 годах запустить портовую зону на действующей инфраструктуре морского порта Оля. Еще через несколько лет при развитии грузооборота планируется построить новый порт, документально он будет входить в границы порта Оля", - сказал Афанасьев.

Он отметил, что во всех прикаспийских странах, кроме России, уже созданы свободные или специальные экономические зоны в портах на Каспии. Наличие в них льгот, делает их более конкурентоспособными и привлекательными для грузовых и транспортных компаний. При этом астраханские порты (Оля и Астрахань) сейчас загружены всего на 15-20% - их общий грузопоток в год составляет примерно 2,5-3 млн тонн грузов.

"Кроме того, на Каспии в РФ у нас нет ни одного современного контейнерного терминала, а именно контейнерные грузы становятся все более актуальны. В рамках создания в Астраханской области портовой ОЭЗ планируется как раз создать крупнейший на Юге России контейнерный хаб. Это, несомненно, привлечет дополнительный грузопоток и сделает наш порт конкурентоспособным на Каспии", - добавил Афанасьев.

Рост грузопотока и новые рабочие места

Генеральный директор ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" Олег Савченко, который ранее заявлял о намерении инвестировать в строительство контейнерного терминала в регионе, считает, что создание портовой ОЭЗ целесообразно, учитывая выгодное географическое расположение региона, через который, в частности, проходит международный транспортный коридор "Север-Юг".

"Я уверен, что рост грузооборота по международному коридору "Север-Юг" через Астраханскую область будет. Это наиболее короткий и выгодный способ доставки грузов из Индии в Европу. Поэтому мы сегодня уже профинансировали начальный этап - подготовку проекта планировки портовой ОЭЗ. Механизм свободных экономических зон в портах необходим и позволит привлечь грузооборот", - отметил Савченко.

Генеральный директор особой экономической зоны "Лотос" Сергей Милушкин считает, что "создание портовой ОЭЗ позволит также привлечь инвесторов для строительства современной портовой инфраструктуры и развивать сопутствующие перерабатывающие производства, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и повысит поступления в бюджеты всех уровней". "По предварительным подсчетам, грузооборот через портовую ОЭЗ может достичь 8 млн тонн к 2029 году. Оценочно, в портовой ОЭЗ может быть создано не менее 2 тыс. рабочих мест", - добавил Милушкин.

Он также обратил внимание, что ранее представители индийской ассоциации экспедиторов выразили заинтересованность перевозить грузы в контейнерах через Астраханскую область при создании здесь соответствующей портовой инфраструктуры.

По мнению директора транспортно-экспедиторской компании "Лакор", члена астраханской торгово-промышленной палаты Игоря Загребельного, в проекте портовой ОЭЗ пока не хватает конкретики. При этом, чтобы увеличить грузопоток по каспийскому направлению в РФ необходимо, например, убрать или снизить таможенные пошлины с Ирана и Индии. "У них должен быть интерес, чтобы они выбрали каспийский путь, а не тот, который уже налажен и безопасен. Нужна государственная воля, чтобы все это заработало", - сказал Загребельный.

Портовая ОЭЗ

Впервые создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось 14 мая этого года на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием Путина. В частности, вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обратил внимание на то, что ОЭЗ следует создавать под конкретного инвестора и только с финансовыми гарантиями с его стороны.

Инвестиции в создание портовой ОЭЗ оцениваются в 75 млрд рублей. Правительством Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" 19 апреля заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству контейнерного порта в Лиманском районе. Цель соглашения - создать необходимую для ОЭЗ инфраструктуру.