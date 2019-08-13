Китай и США договорились провести телефонные переговоры по торговле в течение двух недель

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник поговорил по телефону с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Как сообщило Министерство коммерции КНР, стороны договорились провести следующие телефонные переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.

"Во вторник вечером вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры по торгово-экономическим вопросам", - говорится в заявлении ведомства.

"Китайская сторона сделала строгое представление США в связи с повышением пошлин в отношении китайских товаров с 1 сентября. Стороны достигли договоренности еще раз провести разговор по телефону в течение двух будущих недель", - указывается в сообщении.