Кировские власти оценили ущерб урожаю зерновых из-за непогоды более чем в 120 млн рублей

КИРОВ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области прогнозируют ущерб по итогам сбора урожая зерновых в 2019 году в размере 120 млн рублей. Из-за неблагоприятной погоды в регионе погибла часть посевов, ожидается снижение урожайности и валового сбора зерновых, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

"В посевную кампанию мы отмечали благоприятные погодные условия, хватало влаги, и было тепло, пошли хорошие всходы, но потом [начались] холода, это сказывается на растениях. Кроме того, в трех районах была [объявлена] чрезвычайная ситуация из-за выпревания озимых культур. [Ряда районов] коснулась засуха, и мы видим, что в этом году соберем урожая на 5-10% меньше плана (плановый показатель - 585 тыс. тонн зерна). Более 120 млн рублей составит [ущерб от] недобора урожая", - сказал Котлячков.

Как пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, всего режим чрезвычайной ситуации вводился в шести районах области.

По словам Котлячкова, уборочная кампания в этом году началась позднее, чем в прошлом, из-за дождливой и холодной погоды. "13 районов приступили к уборке урожая. Мы, конечно, отстаем из-за погодных условий. Убрано около 5 тыс. га, это в три раза меньше, чем в прошлом году на эту дату, урожайность тоже будет ниже прошлого года", - отметил зампред.

По данным министерства, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 570 тыс. тонн при урожайности 19,1 центнера с гектара. В 2019 году посеяно более 316 тыс. га яровых культур - пшеницы, ячменя, овса и других, площадь кормовых культур составит 444 тыс. га.