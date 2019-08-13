В Иране заявили, что создание второй очереди АЭС "Бушер" идет с опережением графика

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" идет быстрыми темпами и даже опережает график. Об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Создание второго и третьего блоков на АЭС "Бушер" идет хорошо, и мы даже опережаем график", - приводит слова Салехи сайт правительства Ирана. Он подчеркнул, что "ОАЭИ продолжает сотрудничество в рамках ядерной сделки с Россией, Китаем и Европой".

По словам официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, бетонные работы в рамках создания второй очереди атомной станции "Бушер" будут начаты до конца месяца мехр (по иранскому календарю, соответствует 22 октября по григорианскому - прим. ТАСС). При этом ранее сообщалось, что заливка бетона может начаться уже в конце августа. "Эта задержка не повлияет на запланированные сроки создания второго блока", - цитирует Камальванди агентство Фарс.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае прошлого года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".

Торжественная церемония начала работ на котловане основных зданий второго энергоблока АЭС "Бушер", означающая переход к практической стадии реализации проекта, состоялась в провинции Бушер в октябре 2017 года.