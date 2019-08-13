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Минниханов рассчитывает на продление программы перелетов из Казани в Астрахань

Прямые рейсы были запущены в апреле

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная программа, благодаря которой субсидируются авиарейсы из Казани в Астрахань, должна быть продлена. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным и врио главы Калмыкии Бату Хасиковым.

"Сегодня у нас есть прямые авиарейсы Казань - Астрахань. Нам важно будет и на следующий год продолжить эту программу, она федеральная с нашим субсидированием", - отметил он.

Казанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" запустила прямые рейсы из Казани в Астрахань и обратно в начале апреля 2019 года. Рейсы выполняются три раза в неделю - по средам, четвергам и воскресеньям на 50-местных воздушных судах CRJ200. Время в полете занимает менее двух часов, стоимость билета в одну сторону начинается от 2590 рублей.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанАстраханская областьХасиков, Бату СергеевичБабушкин, Игорь Юрьевич
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