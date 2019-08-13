Средства на реализацию социальных проектов на 2019 год доведены до регионов СКФО

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Средства на реализацию проектов в социальной сфере на 2019 года доведены до регионов Северного Кавказа в полном объеме. В общей сложности до 2024 года в округе запланировано 337 проектов, на которые будет направлено 74 млрд рублей, заявил во вторник на встрече с участниками форума "Машук" полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Деньги выделяются. У нас 337 региональных проектов только в Северо-Кавказском федеральном округе, на которые выделено в этом году почти 74 млрд рублей. <…> Я ответственен заявить, что по этому году деньги выделены. Это проекты по созданию социальной среды и те, что касаются здравоохранения, образования", - сказал он.

При этом Матовников акцентировал внимание на том, что в первую очередь необходимо решить проблему трехсменного обучения в сфере образования, в сфере здравоохранения - строить и открывать новые медицинские учреждения.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.