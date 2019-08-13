Матовников: социально-экономическое развитие регионов СКФО выходит на новый этап

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) выходит на новый этап. Это происходит во многом благодаря тому, что в регионах высокий уровень безопасности, считает полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"Социально-экономическое развитие нашего округа приобретает новый вид, новый этап. У нас уже нет груза, нет балласта, который бы нас останавливал. Самое главное - это мир, это межконфессиональный, межнациональный мир, который существует на Северном Кавказе", - сказал он на встрече с участниками форума "Машук".

При этом Матовников пояснил, что по числу тяжких преступлений регионы СКФО находятся на последнем месте среди других субъектов РФ, что свидетельствует о безопасной обстановке в округе. "Наша задача - сделать так, чтобы все люди об этом знали, больше людей сюда приезжали, чтобы у нас развивалось сельское хозяйство и туризм. Это основные драйверы нашего развития", - отметил полпред.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.