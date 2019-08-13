Роскосмос увеличил чистую прибыль за 2018 год более чем вдвое

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Роскосмоса по российским стандартам бухгалтерского учета в 2018 года составила 9,7 млрд рублей, что в 2,3 раза больше этого показателя за 2017 год. Такие данные приводятся в годовом отчете госкорпорации, опубликованном во вторник.

По итогам 2017 года Роскосмос получил чистую прибыль в размере 4,19 млрд рублей.

Выручка госкорпорации в 2018 году составила 32,27 млрд рублей против 26,99 млрд рублей в 2017 году.

Кроме того, более чем вдвое выросла валовая прибыль Роскосмоса по итогам прошлого года - до 19,227 млрд рублей против 8,56 млрд рублей в 2017 году.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин докладывал президенту России Владимиру Путину, что консолидированная выручка Роскосмоса в 2019 году вырастет до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей в 2018 году.