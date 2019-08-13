Уголовное дело о хищениях из банка "Советский" на 1,7 млрд рублей направлено в суд

ТАСС, 13 августа. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 1,7 млрд рублей двумя сотрудниками банка "Советский". Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников АО банк "Советский" Олега Федорова и Александра Иванова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере")", - сказали в пресс-службе ведомства.

Во время следствия выяснилось, что с 2013 по 2015 год обвиняемые вместе с руководством банка и другими выписывали кредиты, которые перечислялись на счета подконтрольных им организаций. Федоров и Иванов были арестованы, дело направлено в Выборгский райсуд Санкт-Петербурга. Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего члена правления банка "Советский" Кирилла Ласкина, который уже находится под домашним арестом по делу о хищении 2 млрд рублей, возбуждено уголовное дело об отмывании денег.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. В феврале прошлого года ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. В июле прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".