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Торговая война

Акции Apple выросли на 5% на фоне решения США отложить введение пошлин на товары из Китая

По состоянию на 18:10 цена составила $208,7
Описание
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Акции американской компании Apple во вторник выросли более чем на 5% после того, как США объявили, что отложат введение пошлин в размере 10% на ряд китайских товаров до середины декабря, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 15:00 мск акции Apple на бирже Nasdaq выросли в цене на 5,5%, до $212,12. Однако позже акции замедлили рост, по состоянию на 18:10 цена составила $208,7.

Офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал заявление, согласно которому Соединенные Штаты отложат введение пошлин на ряд китайских товаров, ранее во вторник. В перечень вошли, в частности, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторые виды обуви и одежды. Кроме того, американская администрация намерена исключить ряд категорий товаров из списка на введение 10-процентных пошлин на основании соображений, связанных с защитой здоровья и национальной безопасности, говорится в документе.

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