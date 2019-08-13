Эксперты не исключают возможность введения четырехдневки в отдельных отраслях экономики

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Введение четырехдневной рабочей недели возможно в России в отдельных отраслях экономики уже в ближайшей перспективе. Такое мнение высказала во вторник ТАСС председатель Общественного Совета при Минтруде, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова.

"Очень все зависит от специфики работы и производства. Есть определенные отрасли, где нет такой большой интенсивности работы, и работодатель может ввести сокращенную рабочую неделю. Поэтому я бы не исключала возможность введения сокращенной рабочей недели для отдельных сфер", - сказала она.

По ее словам, в небольших организациях на летний период уже сейчас разрешают только четыре дня в неделю присутствовать в офисе, "а пятый день, по желанию, можно работать из дома, с дачи". Эксперт предположила, что с развитием цифровых технологий и роботизацией экономики сокращенная рабочая неделя, возможно, станет обычным явлением.

Проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов считает, что сокращенная рабочая неделя в России не будет актуальной в ближайшие 10-15 лет. По его словам, уменьшение отработанных часов автоматически приведет к уменьшению доходов граждан. "Не снизятся они только в тех отраслях, где важно не количество отработанных часов, а результат. Например, в IT-секторе", - сказал ТАСС проректор АТиСО.

Чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю в бюджетном секторе, где занято почти 14 млн россиян, нужно предусмотреть дополнительные государственные расходы для того, чтобы нанять новых сотрудников и компенсировать отсутствие одного дня, пояснил собеседник агентства.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Это предложение ФНПР направила на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде ТАСС сказали, что уже сейчас работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил также в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.