ТПП рассказала о проблемных положениях в законопроекте о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Законопроект "Об обязательных требованиях", разработанный Минэкономразвития в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторной гильотины"), содержит ряд проблемных положений и требует доработки. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) направила министерству свой отзыв с соответствующими рекомендациями, сообщил ТАСС президент ТПП Сергей Катырин.

Законопроект посвящен материально-правовому регулированию контроля и надзора за бизнесом, его последнюю версию Минэкономразвития направило бизнес-объединениям и экспертам в конце июля. Документ является одним из двух законопроектов о "регуляторной гильотине" - инициированной правительством масштабной реформе, предусматривающей отмену с 2021 года всех требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

"В законопроекте, как считают в ТПП РФ, остались проблемные положения, которые в определенных условиях могут стать препятствием для развития бизнеса, - сказал Катырин. - В частности, в новой редакции этого документа зафиксировано, что лицензирование и иные разрешительные режимы могут устанавливаться только в отношении высоких социально-опасных рисков. И в то же время здесь нет определения, какие риски считать высокими, а какие, скажем, средними. Решение этого вопроса фактически отдается на усмотрение чиновников, что противоречит самой идее закона".

Кроме того, уточнил Катырин, вопросы вызывает положение, согласно которому устанавливать обязательные требования можно подзаконными актами, если их закрепление в законе нецелесообразно. "Но кто и в каких случаях будет определять эту целесообразность, тоже непонятно", - пояснил он.

По мнению членов ТПП, в проекте закона есть и взаимоисключающие требования. "Например, в законопроекте предусматривается периодическая актуализация обязательных требований - не реже, чем один раз в пять лет. Однако, во-первых, не определено, кто будет проводить их оценку. А во-вторых, в другой статье этого же документа сказано, что положения, установившие обязательные требования, подлежат отмене и пересмотру лишь в случае недостижения целей регулирования", - утончил Катырин.