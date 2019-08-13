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Россельхознадзор с 14 августа ограничит поставки свинины из Сербии

Ограничения вызваны выявлением африканской чумы свиней
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 14 августа вводит ограничения на поставки из Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из-за выявления в стране африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года вводит ограничения на ввоз в Россию со всей территории Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции в связи с регистрацией АЧС в данной стране", - отмечается в сообщении.

Также запрет распространяется на транзит по территории России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

Во вторник министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович подтвердил вспышку АЧС на территории страны. По его словам, "АЧС зафиксирована на четырех фермах в селах Рабровац, Велика-Крсна, Кусатак". В радиусе трех километров от этих хозяйств территория объявлена зараженной, говорил министр подчеркнув, что речь идет о вспышке, а не об эпидемии.

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