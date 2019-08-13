ФАС может оштрафовать "КиноПоиск" на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу подписки

Москва, 13 августа. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать сервис "КиноПоиск" на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу премиальной подписки на сайте Yandex.ru, говорится в сообщении ведомства.

Хотя в рекламе было четко прописано, что по премиальной подписке клиент в течение 30 дней может бесплатно смотреть сериалы, в том числе "Игру престолов", при переходе на портал сервиса информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь семь дней просмотров, указывается в сообщении.

Таким образом, здесь усматриваются признаки нарушения закона "О рекламе", выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара, пояснили в УФАС.

"Московское управление ФАС возбудило производство по делу в отношении рекламодателя ООО "Кинопоиск" и заинтересованного лица ООО "Яндекс". Рассмотрение дела назначено на 21 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

ТАСС пока не располагает комментарием "КиноПоиска".