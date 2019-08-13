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В Индии решения на базе AI тестируют для повышения операционной эффективности в энергетике

Речь идет о поиске неисправностей и аномалий в трубопроводах, а также мониторинга инфраструктуры с помощью видеосканирования

ТАСС, 13 августа. Индийская компания Wipro объявила о пилотном запуске сразу трех AI-решений на базе процессоров Intel Xeon, призванных повысить операционную эффективность энергетических компаний и коммунальных предприятий, сообщается на сайте Wipro.

Реализация проектов нацелена на решение таких задач, как автоматическое обнаружение неисправностей и аномалий в трубопроводах без необходимости экспертных наблюдений, а также мониторинг инфраструктуры с помощью видеосканирования, распознавания объектов и алгоритмической обработки собираемой информации.

В рамках сотрудничества с компанией Intel компания Wipro внедрила процессоры Intel Xeon Scalable, которые основаны на работе алгоритмов машинного обучения и обеспечивают высокую процессную эффективность и скорость обработки информации.

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