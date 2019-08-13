Norwegian полностью отказался от трансатлантических рейсов на Boeing 737 Max

ТАСС, 13 августа. Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian (штаб-квартира в пригороде Осло) сообщила во вторник, что не будет впредь выполнять трансатлантические рейсы на самолетах Boeing 737 MAX. С 16 сентября она откажется от шести маршрутов из США и Канады в Ирландию, последний вылет состоится 14 сентября.

Решение принято после многомесячного перерыва в полетах Boeing 737 MAX, вызванного авиакатастрофами с участием этого типа лайнеров. При этом перевозчик сохранит 46 маршрутов между странами Европы и Северной Америки, на которых задействованы самолеты Boeing 787 Dreamliner.

"С марта мы пытались минимизировать последствия [отказа от 737 MAX] для наших клиентов, привлекая по так называемому мокрому лизингу (аренда судна вместе с экипажем) самолеты на замену для обслуживания маршрутов между Северной Америкой и Ирландией. Однако из-за неопределенной даты возврата к 737 MAX, такое решение не представляется рациональным", - сказано в заявлении на сайте лоукостера.

Norwegian планировал возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX во второй половине августа 2019 года. Но в начале августа газета The Wall Street Journal сообщила, что эти самолеты поднимутся в воздух не раньше начала 2020 года, т.к. Федеральное авиационное управление США по настоянию авиарегуляторов стран Европы дополнило новыми тестами процедуру их сертификации. Пресса также сообщила, что руководство Boeing рассматривает возможность приостановить производство этих машин.

10 марта этого года в результате катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии Boeing аналогичной модели стали 189 человек. Многие страны, включая Россию, США, Норвегию и государства ЕС из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Boeing в марте заявил о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении объемов их производства. Гендиректор компании Деннис Меленберг в апреле признал, что на двух разбившихся 737 MAX произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.