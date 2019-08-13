Эксперты: банки могут терять до 10 млн рублей в месяц от кибератак через удаленный доступ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила новую волну мошенничества, направленную на пользователей мобильного банкинга. С помощью программы, которая удаленно подключается к смартфону, злоумышленники могут причинять ущерб банкам в размере от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, говорится в сообщении компании.

Как объясняют эксперты, в своей схеме мошенники используют легальную программу TeamViewer, которая позволяет удаленно подключаться к смартфонам. Для начала злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка и сообщая о зафиксированной попытке взлома личного кабинета клиента или вывода средств с его счета. Затем мошенники убеждают клиента банка установить в свой смартфон программу TeamViewer и предоставить удаленный доступ к гаджету. В результате злоумышленники имеют возможность действовать от имени пользователя и, получив доступ к приложению для мобильному банкинга, выводят средства со счета.

"Сложность обнаружения подозрительных действий состояла в том, что пользователь мобильного приложения банка сам соглашался установить программу делегирования доступа к своему смартфону, после чего отличить его действия от действий мошенника, выдающего себя за реального клиента банка, было достаточно сложно", - пояснили эксперты.

По результатам анализа кибератак, совершенных подобным образом, за 2 месяца специалисты Group-IB предотвратили ущерб в 16 млн рублей. Это позволило им сделать вывод, что среднемесячная сумма ущерба для крупного банка может составить от 6 млн до 10 млн рублей.

По информации Group-IB, мошенники могут звонить с банковских номеров, используя IP-телефонию, подменяя номер телефона через специальные программы, что работает как дополнительный фактор доверия. В этом случае эксперты рекомендуют класть трубку, независимо от того, с какого номера поступил звонок, и самостоятельно перезванивать в банк по телефону, который, к примеру, указан на банковской карте.