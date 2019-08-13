Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая, после состоявшихся в понедельник американо-китайских телефонных переговоров. Об этом сам американский лидер сообщил во вторник журналистам в Морристауне (штат Нью-Джерси) перед вылетом в штат Пенсильвания. Выступление главы государства транслировали американские новостные телекомпании.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, президент подчеркнул, что хотел "помочь разным людям". "Вчера [в понедельник] у нас состоялся очень хороший разговор с Китаем, очень продуктивный телефонный звонок. Я думаю, что они [Китай] хотят сделать что-то выдающееся", - отметил Трамп. Он не пояснил, кто именно участвовал в телефонных переговорах с обеих сторон. Кроме того, он указал, что еще одной причиной этого решения стало желание избежать негативных последствий для рождественских распродаж в стране.

Президент в очередной раз заявил, что Пекин "действительно хотел бы заключить сделку" по урегулированию споров в торговой сфере с Соединенными Штатами. Он указал, что "настроен весьма оптимистично" по отношению к заключению с КНР соглашения.

При этом президент заявил, что американская экономика "добивается больших успехов". Он, в частности, указал на рост американских биржевых индексов, в том числе и благодаря "введенным пошлинам" на товары из Китая. Трамп вновь обвинил другие страны в обесценивании своих валют.

Ранее в аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, являющегося членом президентского кабинета, сообщили, что американская администрация приняла решение отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 декабря.

Новость обновлена (20:06 мск) - добавлены цитаты Трампа