Путин заявил, что развитие дорожной сети в Калининградской области будет продолжено

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Развитие дорожной сети Калининградской области будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым.

Руководители компании доложили главе государства о ходе строительства трассы "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

В ходе беседы речь зашла и о других крупных проектах компании, в частности, недавно сданном объекте в Калининградской области. "В Калининграде очень хорошая трасса получилась, качественная, достойная", - сказал он. Президент подчеркнул, что дорожное развитие региона будет продолжено. "Планы по развитию дорожной сети в Калининградской области существуют, они никуда не делись. И мы продолжим эту работу", - заявил глава государства.

Он также поздравил строительную компанию "ВАД" с 25-летием и пожелал дальнейших успехов.