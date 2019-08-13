Строители заверили Путина, что трассу "Таврида" откроют в сентябре 2020 года

КРЫМ, 13 августа. /ТАСС/. Строители заверили президента РФ Владимира Путина, что трасса "Таврида" будет уже полностью открыта для движения в сентябре 2020 года. Глава государства провел рабочую встречу с генеральным директором АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым заместителем гендиректора компании Виктором Переваловым, которые доложили ему о ходе строительства трассы "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

Путин сообщил, что "несколько дней назад пролетел практически над всей трассой" и остался доволен увиденным. "Важно, чтобы в срок она была сдана", - сказал он. Глава государства также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов они привлекли для строительства трассы. Абрамов ответил, что половину из них наняли в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костях сохранится и будет востребован на других дорожных проектах.

При этом средняя заработная плата сотрудников АО "ВАД" в республике составляет 70 тыс. рублей. Абрамов заверил президента, что "в декабре следующего года трасса Таврида будет сдана в эксплуатацию".

В свою очередь Привалов рассказал об этапах строительства, применяемых технологиях и степени готовности отдельных участков дороги. Он отметил, что движение на всей трассе запустят в сентябре следующего года, как только вся инфраструктура будет готова, а официально трасса будет сдана в декабре.

"В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырем полосам движения. Ввод объекта - декабрь 2020 года. В настоящий момент все идет в графике", - сказал Привалов. Он пояснил, что до декабря нужно будет завершить формальные процедуры, связанные с оформлением документов, но сама трасса будет уже функционировать с сентября.

"Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе", - согласился Путин.

Глава государства также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов они привлекли для строительства трассы.

Абрамов сообщил, что половину из них наняли в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костях сохранится и будет востребован на других дорожных проектах. Он отметил, что средняя заработная плата сотрудников АО "ВАД" в республике составляет 70 тыс. рублей.

Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

В понедельник на встрече с Путиным глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил, что трасса уже построена на 74% и будет сдана в срок. "Подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок", - заверил руководитель региона.