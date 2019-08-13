WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года, и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal .

По ее данным, Boeing с января по июль этого года поставила заказчикам 258 самолетов, за тот же период 2018 года - 417. Корпорация Airbus поставила за аналогичный период 458 самолетов и по итогам текущего года должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира.

Газета обращает внимание на то, что Boeing пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.