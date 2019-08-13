МЭР подготовит дорожную карту внедрения стандартов ответственности для российского бизнеса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ изучает возможности внедрения в России рекомендательных стандартов ответственного ведения бизнеса (ОВД). Соответствующую дорожную карту планируется подготовить до конца года. С этой целью министерство обратилось к Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) для проведения соответствующего исследования.

"Задача этого исследования - выявить все международные инициативы, действующие на площадках ООН, ОЭСР и других организаций, определить, участвуют ли в них российские компании, и подготовить предложения по дорожной карте ОВБ", - сообщили в Минэкономразвития. По данным министерства, ВАВТ должен завершить соответствующее исследование к концу года. "Задачами первого этапа был сбор информации о том, какие международные организации занимаются вопросами ОВБ и определение того, участвуют ли российские компании в таких инициативах. Разработка предложений по дорожной карте с учетом специфики российского законодательства - это задача второго этапа исследования", - добавили в министерстве.

Ответственное ведение бизнеса - это добровольная политика компаний, направленная на минимизацию рисков для окружающей среды, защиту прав населения и трудящихся, противодействие коррупции, стимулирование научной деятельности и др. При этом, как отмечают в Минэкономразвития, "к настоящему времени правила ОВД все чаще превращаются в обязательные требования законодательств различных стран". В частности, отдельные члены ОЭСР также призывают сделать выполнение стандартов ОВБ обязательным требованием при допуске к госзакупкам, предоставлению экспортных и других кредитов.