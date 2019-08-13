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Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости

По словам американского лидера, на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Американский лидер выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США.

"Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые", - сказал он . Однако, по словам Трампа, ситуация изменилась после того, как он стал президентом США. "Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется", - сказал он.

Трамп неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он отмечал, что организация на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику. В частности, по его словам, организация предоставляла преференции Китаю.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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