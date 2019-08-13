В PepsiCo прокомментировали слова МИД о неприеме на работу выпускников из Крыма

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Крупный производитель напитков и продуктов питания корпорация PepsiCo опровергла информацию о дискриминации выпускников вузов, расположенных на территории Крыма, при приеме на работу. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков.

"Данная информация совершенно не соответствует действительности. В компании PepsiCo нет каких-либо ограничений, касающихся тех или иных вузов. Компания принимает решение о найме, основываясь исключительно на профессиональных качествах и опыте кандидата", - заявил Костиков.

МИД РФ во вторник выразил надежду, что российские подразделения компаний Danone и PepsiCo не будут дискриминировать жителей Крыма, принимая решение о приеме на работу. В министерстве отметили, что, по словам участников проходящего в Солнечногорске всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", эти компании в России отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма.