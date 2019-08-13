США планируют к 2020 году экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. США к 2020 году планируют впервые с 1953 года больше экспортировать энергоресурсы, чем импортировать. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном по случаю посещения американским президентом Дональдом Трампом нефтехимического предприятия в Пенсильвании.

"В 2020 году США будут впервые с 1953 года экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать. В данный момент США являются крупнейшим производителем сырой нефти, в прошлом году был побит рекорд 50-летней давности, - отмечается в документе. - Добыча выросла в 2018 году на 20% и составила 10,9 млн баррелей в сутки". Кроме того, с 2016 года поставки угля из страны увеличились на 90%, обратили внимание в администрации.

"Экспорт природного сжиженного газа в ЕС в марте 2019 года достиг максимальной отметки за все время", - говорится в пресс-релизе.

В Белом доме утверждают, что с приходом Трампа в промышленности создано 523 тыс. рабочих мест, при этом 264 тыс. из них появились в 2018 году.