"Укрэнерго" считает нецелесообразным строительство энергомоста "Украина - ЕС"

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Строительство энергомоста "Украина - ЕС" является нецелесообразным, поскольку оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго", соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"Реформа рынка электроэнергии и интеграция украинской энергосистемы в сеть континентальной Европы предусматривают объединение европейского и украинского рынков электроэнергии на принципах прозрачности, конкуренции, экономической привлекательности и политической беспристрастности, - отметили в "Укрэнерго". - В то же время даже успешная реализация проекта строительства энергомоста оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка и не обеспечит условий для конкуренции на внутреннем рынке".

Проект энергомоста был утвержден кабмином Украины в 2015 году для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу. Проект предусматривает выделение второго энергоблока Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт вместе с воздушной линией 750 кВ "ХАЭС - Жешув" для экспорта электроэнергии в Польшу. Для строительства энергомоста планируется привлечь частного инвестора, предполагается, что по завершении работ вся произведенная вторым блоком АЭС электроэнергия 20 лет подряд будет продаваться одной частной компании по заранее определенной цене для дальнейшего экспорта в страны ЕС.

В "Укрэнерго" отметили, что единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки является строительство вставки постоянного тока мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы Украины и "острова Бурштынской ТЭС".

"Этот проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные расходы составят до $150 млн. При этом ожидаемый экономический эффект для украинской энергосистемы от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от $150 млн. Таким образом, этот проект может окупиться еще до полной синхронизации с сетью континентальной Европы", - считают в компании.