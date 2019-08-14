CNN: в администрации США считают, что Бигэн на посту посла в РФ помог бы развитию торговли

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в случае назначения послом в РФ мог бы эффективно содействовать развитию российско-американских торговых отношений. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN .

По словам его источников, в Вашингтоне придерживаются мнения, что Бигэн подходит для назначения на указанный пост, поскольку он ранее тесно взаимодействовал с российскими официальными лицами. По сведениям телеканала, с точки зрения сотрудников администрации, "наличие у Бигэна опыта работы в Ford Motor в области выстраивания отношений с иностранными властями свидетельствует о том, что он хорошо подходит для развития торговых связей между США и Россией, именно на этой сфере хотел бы сосредоточить внимание Трамп".

Как отмечается в публикации, лицо, близкое к Бигэну, полагает, что спецпредставитель был бы заинтересован в назначении руководителем дипломатической миссии США в РФ. Одной из причин этого, по словам источника, является то, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном сейчас идут медленно.

Телеканал констатирует, что в Вашингтоне также рассматривали кандидатуру Ричарда Гренелла, который сейчас является послом США в ФРГ. По словам источника CNN, Гренелл не выражает заинтересованность в том, чтобы стать новым руководителем дипломатической миссии США в РФ.

Ранее о том, что Трамп рассматривает возможность назначить Бигэна новым послом в России, сообщили газета The Wall Street Journal и агентство Reuters. Информационный портал Vox выступил с утверждением, что глава Белого дома остановится, вероятнее всего, именно на кандидатуре Бигэна. Посол США в Москве Джон Хантсман на прошлой неделе подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября.

Трамп в конце июня на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) в Осаке выразил уверенность в том, что у США и РФ имеется огромный потенциал в развитии торговли. Американский лидер заявил тогда, что страны могли бы "добиться фантастических результатов" в этой сфере.